هاجر أحمد: شاركت في مسابقة ميس إيجيبت وخسرت لسبب غريب









قالت الفنانة هاجر أحمد، إنها لا تفكر في خوض تجربة تقديم البرامج بعد أدائها لشخصية مذيعة بالمسلسل.





وأضافت خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، خلال حلول ابطال مسلسل احسن اب ضيوف بالبرنامج ، انها شاركت في مسابقة ميس إ يجيبت لكنها رفضت بعض قواعد المسابقة و منها ارتداء مايوه بيكينى فدرجاتها قلت .





و عقب على ربيع انه شاهد كل المتسابقات مع هاجر و هي احلى منهم كلهم .



