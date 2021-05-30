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مدير صندوق تطوير العشوائيات يكشف آخر كواليس تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

الأحد 30/مايو/2021 - 07:53 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، التفاصيل المتعلقة بتطوير المناطق العشوائية ونقل مواطنيها إلى الأحياء المطورة على غرار حي الأسمرات وغيرها.

وقال "صديق، في حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه لا يتم إجبار أي مواطن على ترك منزله إلا بعد إعطائه التعويض المناسب سواء بالتعويض المادي أو تسكينهم في مكان آخر.

وأضاف أن المواطنين في البداية كانوا يرفضون الخروج من أماكنهم، ولكن ثقة الشعب في قيادته السياسية ساعدت كثيرًا على كسر هذه المسألة خاصة بعد أن ظهر أمامهم الأحياء المطورة مثل الأسمرات وغيرها.

وتابع "كان هناك ترسبات من الماضي في هذه المسألة، وكان المواطن يتخوف من الخروج لأنهم كانوا يظنون أن هذه الأراضي سيتم بيعها لمستثمرين خليجيين وسيتم خروجهم بدون أي مقابل، ولكن الآن أصبح لديهم ثقة كبيرة في قيادتهم السياسية".

وأشار إلى أنه تم تخيير المواطنين في منطقة مثلث ماسبيرو بـ5 خيارات من بينها التعويض المالي بإعطائه مقابل الغرفة 60 ألف جنيه و40 ألف دعم اجتماعي أو خيار العودة بعد تطوير المنطقة.

وتابع "بعد التطوير اللى شافته الناس اللى اختار انه يمشى بقى عاوز يرجع تانى، بنبنى أبراج 25 دور و18 دور، وهذا سيكون باكورة مشروعات الدولة في تطوير العشوائيات وبجانبها أبراج استثمارية بنفس الكيفية والطريقة في البناء بدون أي اختلاف".

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