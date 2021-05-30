"الصحة" تحذر من عدوى مرض الإيدز (إنفوجراف)

نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشور توعوي حول طرق العدوى بفيروس نقص المناعة البشري المسبب للإيدز.





وحدد المنشور 4 طرق جاءت كالتالي:

1_ من الأم المصابة بالفيروس إلى الجنين من خلال الحمل أو أثناء الولادة أو الرضاعة الطبيعية.





2_ المشاركة في استخدام أدوات الحقن مع شخص مصاب.





3_ العلاقة الجنسية مع شخص مصاب بالفيروس.



