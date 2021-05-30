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"الصحة" تحذر من عدوى مرض الإيدز (إنفوجراف)
الأحد 30/مايو/2021 - 07:18 ص
منى صموئيل
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نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشور توعوي حول طرق العدوى بفيروس نقص المناعة البشري المسبب للإيدز.
وحدد المنشور 4 طرق جاءت كالتالي:
1_ من الأم المصابة بالفيروس إلى الجنين من خلال الحمل أو أثناء الولادة أو الرضاعة الطبيعية.
2_ المشاركة في استخدام أدوات الحقن مع شخص مصاب.
3_ العلاقة الجنسية مع شخص مصاب بالفيروس.
4_ نقل الدم الملوث أو مشتقاته بالفيروس المسبب للمرض.
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