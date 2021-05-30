نجم الأهلي السابق ينتقد نجم الأحمر





وجه رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق العديد من الإنتقادات إلى حسين الشحات لاعب القلعة الحمراء، مشيراً إلى عدم أحقيته بالتواجد في التشكيل الأساسي للفريق .





وقال السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :

حسين الشحات يعاني من فقدان الثقـة في الآونة الأخيرة ، في ظل التراجع الملحوظ في مستوى اللاعب خلال المباريات الأخيرة للفريق محلياً و قارياً ، كما أن اللاعب متأثر بشكل كبير بمواقع التواصل الإجتماعي ، وهذا أمر خاطئ تماماً ويخرجه عن التركيز ، مما أدي إلى ابتعاده بشكل كبير عن مستواه المعهود خلال فترة تواجده بمصر للمقاصة أو احترافه بصفوف العين الإماراتي.



