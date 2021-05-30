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باريس يفاوض يوفنتوس لضم كريستيانو رونالدو

الأحد 30/مايو/2021 - 01:43 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يدرس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ابرام صفقة تبادلية ضخمة مع نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للحصول على خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم اليوفي.
وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في الحصول على خدمات كريستيانو رونالدو مقابل انتقال ماورو إيكاردي إلى يوفنتوس في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رونالدو المرشح الرئيسي لتعويض كيليان مبابي في سان جيرمان، إذا رحل المهاجم الفرنسي هذا الصيف.
وقالت الصحيفة الإيطالية، إن المفاوضات الرسمية حول الصفقة التبادلية لم تبدأ حتى الآن.

يذكر أن عقد رونالدو مع يوفنتوس ينتهي في صيف 2022، لكن اللاعب يرغب في الرحيل عن اليوفي هذا الصيف.

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