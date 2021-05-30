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اليوم.. "إعلام النواب" تناقش موازنة بعض قطاعات وزارة الثقافة

الأحد 30/مايو/2021 - 07:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعين لها، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 2022 وذلك فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة: (مكتبة مصر العامة الرئيسية – صندوق مكتبات مصر العامة – الجهاز القومي للتنسيق الحضاري – المركز القومي للترجمة – رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي- المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية - البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية- المركز القومي للسينما – البيت الفني للمسرح).

ومن المُقرر، أن تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا اجدول أعمالها.

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