علي ربيع: وهبت حياتي للفن ولا أفكر في الزواج









قال الفنان على ربيع، إنه يفكر ان يحلق شعره و يعمل رعب زومبى او افتار .





و أضاف خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، انه لا يفكر في الدراما حالياً لان معظم المسلسلات حاليا دراما و الناس متعشمة فينا نعمل حاجة تضحكهم .





و طلب عمرو الليثى من على ربيع تمثيل مشهد دارمى على الهواء فلم يستطيع و أضحك الليثي و فريق عمل المسلسل

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