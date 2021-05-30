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علي ربيع: وهبت حياتي للفن ولا أفكر في الزواج
الأحد 30/مايو/2021 - 01:59 ص
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قال الفنان على ربيع، إنه يفكر ان يحلق شعره و يعمل رعب زومبى او افتار .
و أضاف خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، انه لا يفكر في الدراما حالياً لان معظم المسلسلات حاليا دراما و الناس متعشمة فينا نعمل حاجة تضحكهم .
و طلب عمرو الليثى من على ربيع تمثيل مشهد دارمى على الهواء فلم يستطيع و أضحك الليثي و فريق عمل المسلسل
.
وأشار في نحو اخر إلى انه لا يفكر في الزواج الفترة القادمة وأنه وهب حياته للفن .
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