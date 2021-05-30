تعرف على مواعيد مباراة منتخب البرازيل ضد فنزويلا في كوبا أمريكا













يستعد منتخب البرازيل (حامل اللقب) لخوض منافسات النسخة رقم 47 من بطولة "كوبا أمريكا" والتي ستقام خلال الفترة من 13 يونيو وحتى 11 يوليو المقبلين، بعد تأجيلها في وقت سابق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





ويلعب منتخب البرازيل ضمن مجموعة الثانية بالبطولة والتي تضم معه منتخبات (فنزويلا، بيرو، كولومبيا، الإكوادور).









وفيما يلي يستعرض لكم" الفجر الرياضي" مواعيد مباريات البرازيل في مرحلة المجموعات بـكوبا أمريكا:





يستهل منتخب البرازيل مشواره في دو المجموعات ببطولة كوبا أمريكا بمواجهة منتخب فنزويلا في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو المقبل





بينما يلتقي في الجولة الثانية مع منتخب بيرو في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 19 يونيو.





ويواجه المنتخب البرازيلي بنظيره منتخب كولومبيا في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة يوم الجمعة الموافق 25 يونيو المقبل.



