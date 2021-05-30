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تفاصيل الصفقة التبادلية الضخمة بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد

الأحد 30/مايو/2021 - 02:07 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة يوفنتوس الإيطالي تسعى لإبرام صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت التقارير الصحفية بأن تلك الصفقة قد تشهد عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس إلى قلعة أولد ترافورد مرة أخرى.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه من المُقرر أن ينتهي عقد رونالدو في 2022 مع البيانكونيري إلا أن وجود أليجري المدير الفني ليوفنتوس قد يُغير جميع الحسابات ويُقرب كريستيانو رونالدو من العودة مُجدداً إلى صفوف الشياطين الحُمر.
وألمحت التقارير الصحفية أن مسئولي السيدة العجوز يرغبون في الإستفادة المادية من رحيل رونالدو بدلًا من أن يرحل في الصيف المقبل عقب نهاية عقده وبدون مقابل لذلك يضع خيارًا آخر.
وأوضحت التقارير الصحفية أن يوفنتوس يرغب في إبرام صفقة تبادلية من أجل التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد مقابل عودة رونالدو مُجدداً إلى صفوف الشياطين الحُمر.

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