تعرف على تفاصيل عقد ميسي المنتظرة مع برشلونة





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني يتفاوض من أجل تجديد عقده مع البلوجرانا والذي ينتهي في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن مصادر قريبة من ميسي في الأيام الماضية زعمت أن البرغوث الأرجنتيني لم يحصل على عرض رسمي حتى الآن لكن المفاوضات مازالت مستمرة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين بشأن عقد مدته 10 سنوات، تنقسم إلى 4 سنوات كلاعب بالإضافة إلى 6 سنوات كسفير إستراتيجي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي سيقضي عامين مع برشلونة ثم ينتقل إلى الدوري الأمريكي كسفير لخوض عامين آخرين هناك مع إنتر ميامي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ميسي سيحصل على 240 مليون يورو خلال السنوات الأربع له قبل الاعتزال.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة حاول إغلاق المفاوضات قبل رحيل ميسي إلى الأرجنتين للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا لكنه لم يتوصل إلى اتفاق على كل تفاصيل العقد حتى الآن.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات تنقسم إلى جزأين, الجزء الأول يتعلق بميسي ولابورتا ويدور حول المشروع الرياضي لبرشلونة، أما الجزء الثاني فيتعلق برافائيل يوستي نائب الرئيس وخورخي ميسي والد البرغوث الأرجنتيني ووكيله أعماله ويدور حول الجوانب المالية.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه هناك اتفاقًا بين الأطراف حول أموال ميسي خلال الأعوام الأربعة كلاعب لكن يأتي الاختلاف خلال فترة عمل النجم الأرجنتيني كسفير إستراتيجي لمدة 6 سنوات.

وأردفت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا يرغب في أن ينقسم راتب ميسي كسفير إلى جزء ثابت رمزي بالإضافة إلى متغيرات بينما يريد النجم الأرجنتيني رفع أجره الثابت عقب الاعتزال.



