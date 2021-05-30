آخر تطورات أزمة ميسي مع برشلونة









كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة بدأ مفاوضاته بشكل رسمي مع ليونيل ميسي، نجم برشلونة، من أجل تجديد عقده مع النادي الكتالوني، والذي ينتهي هذا الصيف.









وحسبما أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المفاوضات جارية بين الطرفين بشأن عقد مدته 10 سنوات، تنقسم إلى 4 سنوات كلاعب، بالإضافة إلى 6 سنوات كسفير إستراتيجي، على أن يقضي اللاعب عامين مع البرسا، ثم ينتقل إلى الدوري الأمريكي كسفير لخوض عامين آخرين هناك مع إنتر ميامي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي سوف يحصل على 240 مليون يورو خلال السنوات الأربع له قبل الاعتزال.









وحاول خوان لابورتا، رئيس برشلونة، إغلاق المفاوضات قبل مغادرة ميسي إلى كوبا أمريكا، لكن لم يصل إلى اتفاق على كل تفاصيل العقد حتى الآن، ويبدو أن هناك اتفاق حول القيمة المالية للاعب قبل الاعتزال والاختلاف على فترة العمل كسفير استراتيجي لمدة 6 سنوات.









ويرغب لابورتا في أن ينقسم راتب ميسي كسفير إلى جزء ثابت رمزي بالإضافة إلى متغيرات، بينما يريد البرغوث رفع أجره الثابت عقب الاعتزال.



