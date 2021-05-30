صراع شرس على نجم إنتر ميلان









أشعل نادي إنتر ميلان الإيطالي، الصراع بين الأندية الراغبة في الحصول على خدمات المغربي أشرف حكيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وانضم حكيمي إلى إنتر ميلان، قادمًا من نادي ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي الماضي، مقابل 40 مليون يورو.





وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن هناك 3 أندية ترغب في التعاقد مع أشرف حكيمي وهم باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وتشيلسي.





وتابعت الصحيفة، أن إنتر ميلان أصبح لديه تقييم واضح لبطاقة حكيمي، ولن ينظر إلى أي عرض يبلغ 60 مليون يورو.



