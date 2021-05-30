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نجم ريال مدريد يرغب في البقاء

الأحد 30/مايو/2021 - 04:47 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أكد داني سيبايوس عن رغبته في البقاء في ريال مدريد الموسم المقبل، أو ترك النادي بشكل دائم بعد موسمين على سبيل الإعارة في آرسنال.

وانتهت مدة إعارة سيبايوس مع آرسنال، بعد انتهاء موسم 2020/2021. حيث عاد إلى ريال مدريد مرة أخرى.

وقال سيبايوس في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "الدوري الإنجليزي الممتاز هو دوري جذاب للغاية، وكنت محظوظًا لأنني تمكنت من اللعب فيه الموسم الماضي والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وقد ساعدني هذا الموسم الثاني على تعزيز ذاتي".

وتابع: "أنا سعيد جدًا لأنني تعلمت الكثير، أصبحت لاعبًا أفضل وأكثر اكتمالاً، وأعتقد أنه على الرغم من أن مشواري لم ينتهِ كما كنا نتمنى، مع لقب آخر، إلا أنني سعيد جدًا بهذه التجربة".

وأضاف: "صحيح أن لدي عقد مع ريال مدريد لمدة عامين مقبلين ولا أرغب في العودة إلى نادٍ آخر على سبيل الإعارة مرة أخرى".

وواصل: "مع تجربة العامين الماضيين، أنا لاعب يحتاج إلى الشعور بأهميته، أود أن أبدأ العام المقبل من البداية وأشعر بأهمية نفسي، لذا من المهم المضي قدمًا لمعرفة ما تريد القيام به".

وأتم: "أعتقد أن اللاعب يصل إلى أقصى مستوى له عندما يكون سعيدًا تمامًا ولهذا يجب أن يركز بنسبة 100٪ على ناديه، أنا أبلغ من العمر 24 عامًا، لاعب شاب جدًا، ولا يزال أمامي متسعًا من الوقت، والحقيقة أن توقعاتي واضحة الاستقرار في النادي، والشعور بالأهمية والاستمتاع بكرة القدم".

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