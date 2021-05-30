جارسيا يؤكد انتقاله إلى برشلونة ويتحدى بيكي





أكد الإسباني إريك جارسيا البالغ من العمر 20 عامًا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي أنه سينضم إلى صفوف برشلونة الإسباني في الموسم المقبل كما كشف أن المقارنة بينه وجيرارد بيكي مدافع البارسا لا تقلقه.

وقال جارسيا في تصريحات نقلتها صحيفة لسبورتيو الإسبانة:"لقد فكرت في مستقبلي وأعتقد أن الآن هو الوقت الأفضل, أعتقد أنه قرار شجاع ومقتنع بالخطوة التي اتخذتها".

وعن مقارنته ببيكي, علق جارسيا قائلا:"لا أمنح الأمر أي أهمية لأننا لاعبان مختلفان، أليس كذلك؟، جيرارد حقق كل شيء، إنه واحد من بين أفضل المدافعين في العالم، إنه يحظى باعتراف كبير وأنا عمري 20 عاما فقط وفي بداية مسيرتي".

وتابع:"أعتقد أن المقارنة الوحيدة الممكنة هي أن كلانا نشأنا وعشنا في مانشستر لكنه بالنسبة للفريق ليس جيدا. لقد كنت محظوظا وتمكنت من اللعب مع أفضل فريق في مانشستر, أمر مؤسف بالنسبة إليه".

وعن انتقال زميله أجويرو البالغ من العمر 32 عامًا إلى برشلونة, قال جارسيا:"ماكينة أهداف، عمره كبير؟ فلتنس ذلك, سيكون قادرا على تسجيل أهداف حتى حين يكون عمره 100 عام، إنه أسطورة وزميل مدهش".

واختتم جارسيا تصريحاته قائلا:"أعرب عن امتناني الشديد لمدربي بيب جوارديولا الذي تجمعني به علاقة خاصة".



