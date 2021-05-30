خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد

تحرك مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، نحو خطواته التي تقربه أكثر فأكثر من الانتقال إلى الدوري الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية بدأ مبابي في الحصول على بعض المعلومات من قبل زملائه في باريس سان جيرمان والذين لعبون في الدوري الإسباني عن الأجواء هناك تمهيدًا لخطوة الرحيل عن باريس سان جيرمان.





وكشفت التقارير عن بعض اللاعبين الذي تحدث معهم مبابي مثل بابلو سارابيا، كيلور نافاس، أندير هيريرا، آنخل دي ماريا ونيمار حول المنافسة في الدوري الإسباني والأجواء هناك.





رغم رحيل زين الدين زيدان في الأيام الأخيرة،لن تتوقف صفقة مبابي، وبداية البحث عن مدرب جديد من قبل النادي وعلى رأس المرشحين، أنطونيو كونتي.





وارتبط اسم مبابي في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد الذي يسعى جاهدًا إلى ضم الفرنسي بعد تألقه خلال السنوات الماضية مع باريس سان جيرمان.



