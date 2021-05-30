يوفنتوس يدرس ضم ثنائي روما في الميركاتو الصيفي









تحدث تقرير صحفي إيطالي عن تطور جديد بشأن صفقات الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.





صفقات يوفنتوس في الميركاتو الصيفي





وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا عرض خدمات جيانلويجي دوناروما وأليسيو رومانيولي على مسؤولي يوفنتوس.





ومن المقرر أن ينتهي عقد جيانلويجي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الشهر المقبل.





وأوضح الموقع أن دوناروما يقترب من تمثيل يوفنتوس الإيطالي في الموسم الجديد، عن برشلونة الإسباني على الرغم من أن فريق السيدة العجوز يمتلك حفويتشيك تشيزني.



