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يوفنتوس يدرس ضم ثنائي روما في الميركاتو الصيفي

الأحد 30/مايو/2021 - 06:18 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إيطالي عن تطور جديد بشأن صفقات الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.

صفقات يوفنتوس في الميركاتو الصيفي

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا عرض خدمات جيانلويجي دوناروما وأليسيو رومانيولي على مسؤولي يوفنتوس.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جيانلويجي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الشهر المقبل.

وأوضح الموقع أن دوناروما يقترب من تمثيل يوفنتوس الإيطالي في الموسم الجديد، عن برشلونة الإسباني على الرغم من أن فريق السيدة العجوز يمتلك حفويتشيك تشيزني.

وأتم الموقع تقريره موضحا أن يوفنتوس يرغب أيضًا في الحصول على خدمات رومانيولي، لكنه سيؤجل الصفقة إلى الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية للموسم المقبل.

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