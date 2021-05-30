استبعاد نجم ميلان من قائمة الجزائر

استدعى مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، حامل لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم السبت، لأول مرة عبد الرحمن مجادل حارس أولمبي المدية ضمن تشكيلة ضمت 30 لاعباً لخوض ثلاث مباريات ودية الشهر المقبل.





وغاب عن تشكيلة بلماضي لاعب وسط ميلان إسماعيل بن ناصر، بسبب إصابة تعرض لها في آخر مباريات "الروسونيري" في الدوري الإيطالي.





وشهدت القائمة عودة بعض اللاعبين الغائبين عن المعسكر الماضي مثل يوسف عطال وهشام بوداوي وأندي ديلور وزين الدين فرحات.



