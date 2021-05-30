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استبعاد نجم ميلان من قائمة الجزائر

الأحد 30/مايو/2021 - 06:19 ص
بوابة الفجر
وكالات
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استدعى مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، حامل لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم السبت، لأول مرة عبد الرحمن مجادل حارس أولمبي المدية ضمن تشكيلة ضمت 30 لاعباً لخوض ثلاث مباريات ودية الشهر المقبل.

وغاب عن تشكيلة بلماضي لاعب وسط ميلان إسماعيل بن ناصر، بسبب إصابة تعرض لها في آخر مباريات "الروسونيري" في الدوري الإيطالي.

وشهدت القائمة عودة بعض اللاعبين الغائبين عن المعسكر الماضي مثل يوسف عطال وهشام بوداوي وأندي ديلور وزين الدين فرحات.

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة موريتانيا في 3 يونيو (حزيران) المقبل، ثم مالي بعدها بثلاثة أيام في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة قبل مواجهة تونس على أرضها في 11 من الشهر ذاته.

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