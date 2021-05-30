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ميسي يعطل صفقة برشلونة المنتظرة

الأحد 30/مايو/2021 - 07:19 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة يلعب دورًا في تعطيل أحد صفقات النادي الكتالوني المميزة للبارسا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الإعلان عن تعاقد برشلونة مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي لن يكون وشيكا كما يبدو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تم الاتفاق على كل شيء بين برشلونة و أجويرو، حيث سيصل النجم الأرجنتيني مجانًا عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة خطط لإنهاء الصفقة سريعًا عن خلال خضوع أجويرو للفحص الطبي والتوقيع سيكون الإثنين المقبل مباشرة عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الصفقة معطلة الآن لأن أجويرو اشترط موافقته النهائية بتجديد ميسي لعقده مع برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مقربون من أجويرو أبلغوا برشلونة بأن النجم الأرجنتيني لا يريد التسرع في الصفقة وقد يحصل على مهلة تصل إلى أسبوعين عقب نهاية الموسم.


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