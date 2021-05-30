Advertisements
نجم الأهلي يرفض الرحيل بنهاية الموسم
الأحد 30/مايو/2021 - 02:29 ص
محمد نادر
Advertisements
رفض مروان محسن مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري متوجهاً إلى نادي الجونة، تنفيذاً لرغبة لجنة التخطيط برئاسه محسن صالح.
وتمسك مروان بالحصول على الاستغناء الخاص به من أجل البحث عن نادي آخر، في حالة تمسك الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بالاستغناء عنه في الموسم المقبل.
وأكد مروان أنه لم يقصر في حق الفريق وأنه لم يبخل بمجهود لصالح الفريق ولكن أداؤه ارتبط بأداء باقي لاعبي الفريق.
ونجح النادي الأهلي في حسم لقب السوبر الأفريقي على حساب فريق نهضة بركان المغربي، حينما تغلب عليه بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم بينهما على معلب جاسم بن حمد بنادي السد، ليستعيد بذلك المارد الأحمر البطولة الغائبة عن خزائنه منذ سبع سنوات مضت.
Advertisements