نجم الأهلي يرفض الرحيل بنهاية الموسم

رفض مروان محسن مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري متوجهاً إلى نادي الجونة، تنفيذاً لرغبة لجنة التخطيط برئاسه محسن صالح.





وتمسك مروان بالحصول على الاستغناء الخاص به من أجل البحث عن نادي آخر، في حالة تمسك الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بالاستغناء عنه في الموسم المقبل.





وأكد مروان أنه لم يقصر في حق الفريق وأنه لم يبخل بمجهود لصالح الفريق ولكن أداؤه ارتبط بأداء باقي لاعبي الفريق.



