الأهلي يقترب من التجديد لنجومه الثلاثة





كشفت تقارير صحفية عن أنباء سارة لجماهير النادي الأهلي بشأن التجديد لـ3 من اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى، حسم ملف تجديد الثلاثى على معلول وعمرو السولية وصلاح محسن خلال تواجده مع بعثة الأهلى فى الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقى أمام نهضة بركان.





واتفق "بيبو" مع الثلاثى على تجديد عقودهم، وسيتم عقد جلسة أخرى خلال الأيام المقبلة بحضور لجنة التخطيط للاتفاق على المقابل المادى لكل لاعب.





وينتهى عقد معلول مع الأهلى فى الموسم المقبل، بينما ينتهى عقد السولية وصلاح محسن بعد موسمين ويرغب الأهلى فى الإبقاء على جميع لاعبيه والعناصر الأساسية فى تشكيلة الفريق للحفاظ على قوام الفريق الأساسى.



