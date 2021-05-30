معتز التوني: أجهز لـ "اللعبة ٣ وفيلم سينمائي قريبا





قال المخرج معتز التونى، إن أصعب شيئ حصل معه في مسلسل " احسن اب" انه دخل اول يوم تصوير كان يوم ٧ مارس و كان المفروض اننا هنعرض ال ١٥ اليوم الأخيرة من رمضان وتم ابلاغنا بعد بداية التصوير اننا هنعرض اول ١٥ يوم في رمضان.





وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، "الحمد لله ضغطنا التصوير و خلصت التصوير اول يوم رمضان و اشتغلنا في المونتاج .





و اعلن التونى، في سياق اخر انه بيستعد حاليا لفيلم سينمائي ، و يجهز لمسلسل اللعبة ٣ .