الأشعة تحدد مدة غياب نجمي الأهلي

سيقوم ثنائي الأهلي محمد هاني ومحمد مجدي أفشة بإجراء أشعة على القدم فور وصول بعثة القلعة الحمراء إلى مصر من أجل تحديد حجم الإصابة التي تعرض لها كل منهما.

وأصيب هاني لإصابة في العضلة الأمامية أثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي التي أقيمت أمس في قطر وفاز بها الأهلي بهدفين نظيفين وتوج باللقب.

وقام الجهاز الطبي بعمل تشخيص مبدئي للإصابة التي عبارة عن شد في العضلة الأمامية بينما تحسم الأشعة حجم إصابة محمد هاني وموعد مشاركته في التدريبات خلال الأيام المقبلة.

وعلى نفس الجانب, سيجري أفشة أشعة على قدمه بعد شكواه من إصابة في كاحل القدم وحدوث تورم في موضع الإصابة من أجل تحديد حجم إصابته وفرص مشاركته في التدريبات الجماعية.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى الدور نصف نهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي كما توج بلقب السوبر الإفريقي السابع في تاريخه على حساب نهضة بركان.



