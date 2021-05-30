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حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الدوري الإنجليزي

الأحد 30/مايو/2021 - 05:20 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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استقرت لجنة تخطيط الكرة داخل النادي الأهلي برئاسة محسن صالح على موقفها من التعاقد مع أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي، بعدما أعلن اللاعب الدولي فسخ تعاقده مع النادي الإنجليزي بعد انتهاء الموسم الكروي الجاري دون الإعلان عن وجهته المقبلة.

وبدأت التقارير تنسب ارتباط اسم أحمد المحمدي بالنادي الأهلي وانضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء في الموسم الجديد، خاصة أن اللاعب بات حرًا.


وكشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي إن كل التقارير المنتشرة التي ربطت اسم أحمد المحمدي بالنادي الأهلي غير صحيحة بالمرة، وأن الجهاز الفني أو إدارة الكرة لم تناقش ملف ضم اللاعب حتى الآن.

وأضاف المصدر، أن الأهلي استقر على صفقات الموسم الجديد، وبدأ في تلبية رغبات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، وحصل بالفعل على توقيع بعض اللاعبين.

وأشار أن أبرز الصفقات التي حصل الأهلي عليها هو كريم فؤاد، لاعب فريق النجوم والمعار إلى صفوف نادي إنبي حتى نهاية الموسم، وذلك لدعم الجهة اليمنى وهو ما يعني صعوبة التعاقد مع المحمدي.

وكانت إدارة النادي الأهلي تبحث عن لاعب في مركز الظهير الأيمن ليكون بديلا للاعب محمد هاني، الظهير الأيمن للأهلي، قبل أن يتم التعاقد مع كريم فؤاد على أن ينضم اللاعب إلى الفريق بشكل رسمي بداية الموسم الجديد.

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