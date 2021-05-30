نجم الزمالك يرحب بتجديد عقده مع القلعة البيضاء

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن عبدالله جمعة ظهر أيسر الفريق يرحب بالتجديد للقلعة البيضاء لمواسم آخرى، خاصة أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.





وأوضح المصدر:"أن عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول يحصل على 1.2 مليون جنيه في الموسم الواحد، ورحب بتمديد عقده مع القلعة البيضاء، مشترطا التقدير المادي، والحصول على عقد فئة أولى".





وتابع المصدر:" من الطبيعي أن تصل عروض لضمه، بعد تألقه مع الزمالك الذي حصد معه عدة بطولات منذ انتقاله لصفوفه، وبالفعل اللاعب يتكتم على عرض قوي ومغري ماديا من أحد الأندية البلجيكية".





وينتظر اللاعب حسم موقفه مع الأبيض، خاصة أنه تلقى هذا العرض من قبل، لكن شروط إدارة الزمالك وضعف المقابل المادي أدى لعدم إتمام الصفقة.



