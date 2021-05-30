Advertisements

كارتيرون يدفع بعيد أمام الجونة لتدعيم الجبهة اليمنى

الأحد 30/مايو/2021 - 06:51 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على الدفع بخدمات اللاعب أحمد عيد الظهير الأيمن للفارس الأبيض أمام الجونة بالدوري المصري.

مشاركة أحمد عيد أمام الجونة بالدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الجونة بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد.

من جانبه قرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الدفع بخدمات
 أحمد عيد خلال مواجهة الجونة، حيث تم استدعاء اللاعب للانضمام للمعسكر بعد إصابة حازم إمام بشد عضلي أمام الإسماعيلي في مواجهة الكأس.

وكان الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي قد حصل على البطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة الإسماعيلي الأخيرة بكأس مصر ليتأكد غيابه أمام الجونة.

ويفقد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام فريق الجونة خدمات كلاً من فرجاني ساسي وأشرف بن شرقى وطارق حامد وحمزة المثلوثي أمام الجونة للإيقاف وحازم إمام بداعي الإصابة.

أخبار تهمك

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 18 ساعة

ميسي يعطل صفقة برشلونة المنتظرة

منذ ساعة

خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

"الدم بقى مية".. 4 جرائم قتل أسرية بشعة في الجيزة خلال أسبوع

منذ 41 دقيقة

العروض الأوروبية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحسم 4 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

تغييرات جذرية في تشكيل الزمالك أمام الجونة بسبب الغيابات

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 14 ساعة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| البيان اليومي لكورونا.. انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية الضخمة بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

ميسي يعطل صفقة برشلونة المنتظرة

07:19 ص

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

04:15 م

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

02:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»