كارتيرون يدفع بعيد أمام الجونة لتدعيم الجبهة اليمنى









استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على الدفع بخدمات اللاعب أحمد عيد الظهير الأيمن للفارس الأبيض أمام الجونة بالدوري المصري.





مشاركة أحمد عيد أمام الجونة بالدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الجونة بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد.





من جانبه قرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الدفع بخدمات

أحمد عيد خلال مواجهة الجونة، حيث تم استدعاء اللاعب للانضمام للمعسكر بعد إصابة حازم إمام بشد عضلي أمام الإسماعيلي في مواجهة الكأس.





وكان الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي قد حصل على البطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة الإسماعيلي الأخيرة بكأس مصر ليتأكد غيابه أمام الجونة.



