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موعد مباراة بيراميدز ضد الرجاء البيضاوي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

الأحد 30/مايو/2021 - 07:21 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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ينتظر نادي بيراميدز المصري اختبار ليس بالهين حينما يستضيف نادي الرجاء البيضاوي المغربي، في تمام التاسعة مساء الأحد الموافق العشرين من يونيو المقبل، على ستاد 30 يونيو في إطار ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

صعد بيراميدز للدور نصف النهائي بإقصائه إنييمبا النيجيري، بخمسة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين في اللقاء الذي شهد تألق ابراهيم عادل مهاجم الفريق، بتوقيعه على ثلاثة أهداف ليرتفع بذلك رصيده إلى أربعة أهداف في وصافة الهدافين بالتساوي مع فيراس تشاوات، لاعب الصفاقسي التونسي.

بينما يتواجد الرجاء البيضاوي المغربي، في الدور ذاته بإطاحته أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بخمسة أهداف لهدف في مجموع المباراتين، في اللقاء الذي شهد توقيع الكونغولي بين مالانجو، على ثلاثة أهداف ليرتفع بذلك رصيده إلى خمسة أهداف في صدارة هدافي البطولة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sportsm،الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفيدرالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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