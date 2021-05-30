Advertisements

اليوم.. ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة مديحة يسري

الأحد 30/مايو/2021 - 05:49 ص
بوابة الفجر
Advertisements

تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة مديحة يسرى، وهي ممثلة قديرة من مواليد القاهرة، نشطت في الفترة ما بين العام 1940 و2004.

اكتشفها المخرج محمد كريم وكان أول ظهور لها مع محمد عبد الوهاب في فيلم ممنوع الحب عام 1940 كصاحبة وجه مبتسم، واختيرت واحدة من بين أجمل عشر نساء في العالم خلال حقبة الأربعينات.

حصلت على فرصتها الحقيقة حينما شاهدها يوسف وهبي وهي تؤدي مشهداً في إحدى البلاتوهات فاستدعاها هو وشريكه توجو مزراحي، وعرض عليها العمل معه في ثلاث أفلام دون أن تعمل مع غيره، وهي:"ابن الحداد" و"فنان عظيم" و"أولادي".

تعتبر هي وفاتن حمامة الممثلتان الوحيدتان اللتان مثلتا مع أربعة من نجوم الغناء في مصر، وهم محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، ومحمد فوزي، وعبد الحليم حافظ.

قررت اعتزال المجال الفني في عام 2012، وكان آخر أعمالها في عام 2004 مسلسل «قلبي يناديك» مع الفنانة داليا البحيري.

أخبار تهمك

خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد

منذ ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 13 ساعة

موعد الإعلان الرسمي عن مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و نصف

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحسم 4 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية الضخمة بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

تغييرات جذرية في تشكيل الزمالك أمام الجونة بسبب الغيابات

منذ حوالي 7 ساعات

العروض الأوروبية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| البيان اليومي لكورونا.. انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 5 ساعات

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

04:15 م

العروض الأوروبية تنهال على نجم الأهلي

12:44 ص

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

02:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»