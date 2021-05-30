"الدم بقى مية".. 4 جرائم قتل أسرية بشعة في الجيزة خلال أسبوع

شهدت محافظة الجيزة، خلال الأسبوع الماضي، العديد من الجرائم، كانت تتراوح مابين قتل طفلة على يد والدها، وقتل رجل على يد ابنته، وآخر على يد شقيقه.





وتنوعت تلك الجرائم في طريق تنفيذها، تارة بإطلاق النيران وتارة بالحرق، ليصبح كما يقول المثل الشعبي "الدم بقى مية".





وترصد "بوابة الفجر" في هذا التقرير جرائم القتل التي شهدتها محافظة الجيزة خلال أسبوع.





قتل طفلة على يد والدها بالحوامدية





شهدت الأيام الماضية، جريمة مقتل أب لطفلته الصغيرة التي تبلغ من العمر عامين، بسبب تبولها اللإرادي بالحوامدية.





وأمرت النيابة، بجنوب الجيزة، بحبس المتهم بقتل ابنته في الحوامدية، حيث تعود بداية الواقعة عندما اتصل والد المتهم، بزوجة ابنه يبلغها بقيام نجله بقتل طفلتهما التي تبلغ من العمر عامين بسبب تبولها اللإرادي، والتي بدورها أبلغت قسم شرطة الحوامدية بقيام زوجها بقتل نجلتهما.





وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم ضده وتباشر النيابة العامة التحقيق معه للوقوف على ملابسات الواقعة.





كما تم تشكيل لجنة من الأمومة والطفولة لأخذ أقوال الأطفال الذين كانوا شهود على الواقعة، وقيام والدهم بقتل شقيقتهم بسبب تبولها اللإرادي.





قتل أب على يد نجلته





على عكس الجريمة السابق، فقد قُتل شخص حرقًا على يد ابنته، من العمر ١٣ عامًا، بعد تعديه عليها جنسيها، أن الأفلام الأجنبي كانت سببا في معرفة الفتاة للقتل بهذه الطريقة.





وقالت الفتاة إن الفكرة خطرت للفتاة من خلال أحد الأفلام الأجنبية انتقاما منه لأنه يعتدي عليها جنسيا، وسكبت عليه الغاز وأشعلت النيران فيه.





البداية كانت بتلقي قوات الأمن بلاغًا يفيد بنشوب الحريق بسرير بغرفة نوم، وتفحم قاطن الشقة 36 عامًا حيث كان مستغرقًا بالنوم، وأثناء الحريق شوهدت نجلته 13 سنة تنصرف بحقيبة بها ملابسها، وبضبطها اعترفت أنها سكبت الجاز وأشعلت النيران في والدها بسبب تعديه الجنسي والجسدي عليها.





قتل زوج على يد زوجته وقطع عضوه الذكري





كما عثرت قوات الأمن على جثة لشخص عارٍ بدون رأس ومقطوع العضو الذكري، ملقى بجانب الطريق بإمبابة، واعترفت الزوجة المتهمة بارتكابها الواقعة، لإجبارها والتعدي عليها عده مرات لممارسة العلاقة الجنسية.





وأفادت المتهمة، في اعترافاتها أن زوجها يعمل، ولكن كان يصرف نقوده على شراء المخدرات والمنشطات الجنسية، وكان يجبرها لممارسة العلاقة الجنسية، وعندما كانت ترفض كان يتعدى عليها بالضرب المبرح، فقررت التخلص منه في غياب أبناءها الأربعة.





وأضافت في اقوالها امام النيابة، أنه في يوم الجريمة استغلت عدم وجود أبناءها وبعد تعاطي المجني عليه للمخدرات وخلوده للنوم، قامت بذبح رأسه أولا، ثم قامت بقطع عضوه الذكري، وقامت بلفه بملاءه وبطانيه، وأثناء عوده نجلها من العمل جعلته يساعدها في حمله دون ان تخبره أنه والده، وأدعت أنها قمامة تريد التخلص منها.





مقتل أخ على يد شقيقه





الجريمة الرابعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، تلقا بلاغا يفيد بمقتل شخص على يد شقيقه، بعد إطلاق النار عليه في منطقة العياط بالجيزة.





وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل شاب على يد شقيقه في العياط، بعد إطلاق النار عليه من سلاح غير مرخص.





وكشفت التحقيقات، أن الشاب وشقيقه بينهما خلافات أسرية دفعت المتهم لقتله واطلاق النار عليه.



