Advertisements

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

الأحد 30/مايو/2021 - 07:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
Advertisements
شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث بوابة الفجر المرور الفجر

أخبار تهمك

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ حوالي 18 ساعة

ميسي يعطل صفقة برشلونة المنتظرة

منذ ساعة

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

"الدم بقى مية".. 4 جرائم قتل أسرية بشعة في الجيزة خلال أسبوع

منذ 37 دقيقة

تفاصيل الصفقة التبادلية الضخمة بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل| البيان اليومي لكورونا.. انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 7 ساعات

العروض الأوروبية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحسم 4 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 18 ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 14 ساعة

تغييرات جذرية في تشكيل الزمالك أمام الجونة بسبب الغيابات

منذ حوالي 8 ساعات

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

ميسي يعطل صفقة برشلونة المنتظرة

07:19 ص

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

04:15 م

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

02:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»