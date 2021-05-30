Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: الحجـــــــاب

الأحد 30/مايو/2021 - 08:35 ص
بوابة الفجر
Advertisements

ما نتحدث عنه ليس حجاب المرأة فى الإسلام – ولكن الحجاب لدى المصريون –الذى يحمى من العيون الشريرة –ويحجب الجمال والمال والشهرة عن الحسد –

وقد أخذ الحجاب أشكالاً كثيرة فى الأدب الشعبى المصرى (الفولكلور) فهو مرة على شكل فردة شبشب تعلق على سيارة أو على مدخل المنزل –أو قرن فلفل أحمر يعلق فى رقبة إمراة أو طفلة أو يلصق (بلبانه) علكه – فى رأس طفلة فى الأرياف وخاصة ريف الصعيد –ويكتشف بعد فترة أن هذه الطفلة ذكراً ولكن للخوف من الحسد – يشاع بأن المولود طفلة (بنت),

والحجاب يأخذ شكل المثلث فى الأغلب الأعم –ويكتب داخل المثلث (الملفوف) أيات قرأنية تحمى المحسود من الحاسدين –وتحمى صاحبه من العيون الشريرة.

كما تحمى الزوج من الإختطاف لإمرأة أخرى وبدراسة أدبية فى التراث الشعبى –نجد أن المثلث هو تعبير عن الأسطورة القديمة إيزيس ، أوزريس ، حورس .


وهو أيضاً أى المثلث – الأب ، الإبن ، الروح القدس وهو أيضاً إسم الله –الرحمن-الرحيم -وهو أيضاً الأرض والإنسان والسماء .

والمثلث يعبر وهو سهماً لأعلى بعلامة النار –وهو سهماً لأسفل بعلامة الماء .
وإكتشف أيضاً فى المعادلات الكيمائية بأن المثلث يوضع فى عكس وضعه مع مثلث أخر –حين يكون هناك أختلاف بين.

إذن المثلث هو حالة إنسانية رصدته الدراسات الشعبية على أسطح المنازل
فى الريف وفى تطريز الأزياء الشعبية.

ونحن اليوم فى اشد الإحتياج لعمل حجاب حتى لا نحسد أكثر مما نحن محسودين.

حما الله مصر –وحمانا من شر أبناءها وحسادها –وفاسديها-ومفسديها .. أمين.

أخبار تهمك

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| البيان اليومي لكورونا.. انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 19 ساعة

العروض الأوروبية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ حوالي 19 ساعة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 17 ساعة

ميسي يعطل صفقة برشلونة المنتظرة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الشروط والفئات المستهدفة.. كيف تحصل على لقاح كورونا في المنزل؟

منذ أقل من ساعتين

خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية الضخمة بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد

منذ حوالي 8 ساعات

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يحسم 4 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

تغييرات جذرية في تشكيل الزمالك أمام الجونة بسبب الغيابات

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

الشروط والفئات المستهدفة.. كيف تحصل على لقاح كورونا في المنزل؟

08:11 ص

ميسي يعطل صفقة برشلونة المنتظرة

07:19 ص

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

04:15 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»