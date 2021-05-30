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البرازيل تسجل 79670 إصابة و2012 وفاة جديدة بكورونا

الأحد 30/مايو/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 79670 إصابة و2012 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

 

وأعلنت الصحة البرازيلية، ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 79670، مقابل 67467 في بيانات الخميس و49762 الجمعة، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى حوالي 16.471 مليون حالة.

 

وقد رصدت الصحة البرازيلية، 2012 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2245 في إحصائية الخميس و2371 الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 461057 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

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