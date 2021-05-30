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الهند تسجل أكثر من 165000 إصابة جديدة بكوفيد -19

الأحد 30/مايو/2021 - 08:40 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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سجلت الهند، اليوم الأحد، أدنى ارتفاع يومي في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في 46 يومًا عند 165553 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما ارتفعت الوفيات بمقدار 3460.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا يبلغ الآن 27.9 مليونًا، ووصل عدد القتلى إلى 325972 حالة وفاة.

وقد سجلت الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، هذا الشهر أعلى عدد وفيات بسبب كوفيد -19 منذ أن بدأ الوباء العام الماضي. كما تم تطعيم حوالي 3٪ فقط من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار شخص بشكل كامل، وهو أقل معدل بين الدول العشر التي بها أكبر عدد من الحالات.

واجهت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي انتقادات متزايدة لفشلها في تأمين لقاحات COVID-19 لشعبها، على الرغم من أن الهند هي واحدة من أكبر منتجي اللقاحات في العالم. وقال مسؤولون هنود إن جايشانكار كان يسعى للحصول على إمدادات أثناء وجوده في الولايات المتحدة.

وذكر جايشانكار، أن الهند تقدر واشنطن "لدعمها القوي وتضامنها في لحظة صعبة للغاية بالنسبة لنا". كما قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لجنوب آسيا، دين طومسون، في إفادة إعلامية استضافها مركز الصحافة الأجنبية بوزارة الخارجية الأمريكية، إنه تمت مناقشة امر تصنيع اللقاح وشرائه وتسليمه مع جايشانكار، لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل.

و اوضح إن القرارات النهائية لا تزال معلقة بشأن ما يصل إلى 80 مليون جرعة لقاح وعد الرئيس جو بايدن بإرسالها إلى الخارج.

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