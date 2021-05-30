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كوفيد -19 يضرب النظام الصحي المحطم بعد الانقلاب في ميانمار

الأحد 30/مايو/2021 - 08:46 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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يتنفس مرضى فيروس كورونا المستجدون في مستشفى بالقرب من حدود ميانمار مع الهند، وهم يعانون من الحمى ومن دون الأكسجين الإضافي الذي يمكن أن يساعدهم في البقاء على قيد الحياة، مما يسلط الضوء على التهديد الذي يهدد النظام الصحي القريب من الانهيار منذ انقلاب فبراير.

وقد تعثرت حملة ميانمار المناهضة لـ COVID مع بقية النظام الصحي بعد أن استولى الجيش على السلطة في 1 فبراير وأطاح بالزعيم المنتخب أونج سان سو كي، الذي كثفت حكومته الاختبارات والحجر الصحي والعلاج. كما انهارت الخدمات في المستشفيات العامة بعد أن انضم العديد من الأطباء والممرضات إلى الإضرابات في حركة العصيان المدني في طليعة معارضة الحكم العسكري - وأحيانًا على الخطوط الأمامية للاحتجاجات التي تم قمعها بشكل دموي.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في ميانمار، ستيفان بول جوست، إن 13 طبيبًا قُتلوا، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية التي تظهر 179 هجومًا على العاملين الصحيين والمرافق ووسائل النقل - ما يقرب من نصف جميع هذه الهجمات المسجلة في جميع أنحاء العالم هذا العام.

وقد تم القبض على حوالي 150 من العاملين الصحيين، واتهم مئات الأطباء والممرضين بتهمة التحريض. ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري ولا وزارة الصحة على طلبات التعليق. وحث المجلس العسكري، الذي وضع في البداية مكافحة الوباء كأحد أولوياته، المسعفين مرارًا وتكرارًا على العودة إلى العمل.

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ميانمار كورونا الانقلاب

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