الطالع الفلكي الأحد 30/5/2021..الأسْتَاز مَزِّيكَا!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 20 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 14 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة البُطِين من 25 مايو - 6 يونيو.





اليوم 22 بَشْنَسْ قبطى ، 30 أيّار رُومى ، 18 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - مَأدَرْشْ أغنّى أىّ لحم ،الألحام كلها بِتِتْسِرِء.(سمير غانم من مسرحيّة الأستاذ مزيكا-1978)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الدّلو يعنى

الخيال اللازم لإنتاج الأفلام السينمائيّة أو اللوحات الزيتية أو الألحان المُوسيقيّة أو حتى إبتكار عطر جديد ، كل ماسبق غير ملموس لأن الدّلو هوائى ، مع ذلك فزحل كوكب القوانين يحكم الجدى والدّلو يُجبرك على التقيّد بقوانين النوتة المُوسيقية ، قوانين الألوان وقياسات تمثالك المنحوت و نِسَبْ الزيوت اللازمة لعطرك ،بدون قوانين زحل تُصبح مُوسيقاك نشاز ورسمتك مُجرّد شخبطة ، لذلك كانت مولودة بُرج الدّلو هى الأكثر إسعاداً لزوج يُعانى من توتّر نفسى أو عُقد دفينة فبإكانها بنظرة عين غيرملموسة مُداواة توتّر عصبى أو تهدئة مشاعر فوضويّة تعصف فى اللاوعى لديه وترويضها وإعادة ثقته بنفسه دون حاجة لطبيب نفسى ، بعيداً عن مقاييس الجمال المُتعارف عليها ، كما أنها الأكثر إستعداداً لإسعاد زوج مُتقدّم بالعمر.





الأنشطة مثل الزيارات الإجتماعيّة وصِلَة الرّحِمْ ، أعمال فنيّة جديدة إن كُنتَ مُمتَهِناً لأحد المهن الفنيّة ، كلها أنشطة مُعضّدَة بوجود القمر فى برج الدّلو ،الجاذبيّة/الكاريزما المغناطيسيّة وهى الهالة الأثيريّة غير المرئيّة حول أجسادنا تنشط وترتفع بحلول القمر فى الدّلو برج المغناطيسيّة الغامضة وهذا مُفيد لترتفع فرصتك لتعثرعلى عروسك/عريسك ،حل مشاكلك العاطفيّة الزوجيّة والتى أساسها المشاعر والأحاسيس غير الملموسة لكنها تؤرّق منامك وهذه الساعات مُنَاسِبَة لكمش تلك العواطف والهواجس وتسليط الضوء عليها مع الزوجة لتفنيدها وإيجاد حل لها بمشيئة الله تَعَالى ، مع التنبيه بعدم إعطاء غريب مهما كان جذّاباً معلومات عن نفسك من أول لقاء.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى يُوافق

ذكرى ميلاد نجمة الدّراما السّورية الفنّانة مَرَح جَبْر فكل عام وهِىَ بألف خير ، هذه هى الأسماء المُسَاوِيَة للقِيَم الحسابيّة لإسم مَرَح محمُود جبر و إسم الشّهرة مَرَح جبر مع التنبيه أنها لا تُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(الدّنيا نَوّرِتْ)،(المُشرقة)،(شِفَاه جَمِيلة)،(إمرأة الأدوية/السّتّ بتاعة الدّوَا)،(أعمال الحُبّ الشّاقة).





*قرينها الفلكى

والذى يحل اليوم ذكرى ميلاده أيضاً المُوسيقار الأمريكى بِنِى غودمان ، قام بتطويرالجاز ليكون سريعاً وأطلق عليه مُوسيقى السوينج/المُؤرجِح/الرّاقص ، هذه المُوسيقى أنت سمعتها من فيلم (ماسك-1994) ورغم أنها من إنتاج العام 1935 إلا أنها لا تزال شابة خفيفة ورائعة ، إسمعها من يُوتيُوب.

-Benny Goodman - Sing Sing Sing (with a swing) 1935

-Benny Goodman - St. Louis Blues









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج الثور: أسوأ الأعداء صديق إنقلب عدوّاً لمعرفته بدقائق حياتك ،وفّر على نفسك تلك الدّراما واقفل فمك والذى ليس مجهوداً شاقاً.





برج الجوزاء: لا تستلم أعمال جديدة قبل أن تنهى ما بيدك بكفاءة و إتقان ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج السّرطان: تجنّب المناقشات العقيمة التى ليس لها داعٍ سوى تكوين المشاحنات والضغائن، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الأسد: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين ، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.





برج العذراء: مُعالجة المشكلة فى بدايتها مع ثقلها على قلبك أفضل لك من تركها لتتعقّد وتُصبح أكثر ثقلاً ، الهرب من المشاكل ليس من شِيَمِكْ.





برج الميزان: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، النشاط والحركة مفيدان لحمايتك من الأمراض والدّيون.

برج العقرب: نصيحة بعدم تفويت أى فرصة لمقابلة رسميّة لتعارف بغرض الزواج للعزّاب ، أو تلاشى لسحابة صيف عابرة بين زوجين ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: الصبر فضيلة عليك أن تتحلى بها، لا للتهور أوالتسرع فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.





برج الجدى: توفيرك وظيفة لمُحتاج يعنى لقمة عيش شريفة لأحدهم بكرامة ، إتصالاتك الهاتفية ومقابلاتك نتائجها إيجابيّة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الدّلو: موجة فنيّة مُرتفعة تعنى أفكاراً جديدة لعملك إن كنت مُمتهناً للفنون ، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.





برج الحوت: رُبّما شاهدت محروماً لم يَحْظَ بجزءٍ من حظّك، الفرصة مُتاحة لتقديم المساعدة للأيتام والفقراء وليس الإكتفاء بالتململ والشفقة عليهم.



