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الهجرة: إجراءات جديدة للراغبين في السفر للسعودية عبر البحرين هذه الفترة

الأحد 30/مايو/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
أحمد الليموني
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تحيط وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المصريين الراغبين السفر للملكة العربية السعودية عبر مملكة البحرين خلال هذه الفترة، علمًا بأن السلطات البحرينية أصدرت قرارات جديدة بشأن المرور من خلالها للسعودية.

وقد تضمنت هذه القرارات: حمل شهادة PCR عليها QR كود، كذلك قضاء أسبوعين في فنادق تحددها السلطات البحرينية قبل وصول إلى العاصمة المنامة.
 
كما تضمنت القرارات حمل القادمين إلى البحرين جوا حجز مسبق للرحلة إلى إحدى مطارات السعودية عقب انتهاء فترة ١٤ يوما من الوصول، وحجز مسبق أيضا في إحدى الفنادق التي خصصتها السلطات السعودية لقضاء مدة الحجر الصحي، ويتم إجراء الحجوزات السابقة عن طريق هيئة "مسافر" السعودية.
 
وهذا بالإضافة لإجراء تحليلpcr عند وصول البحرين وبعد عشرة أيام، مع ضرورة حصول جميع المسافرين على تأشيرة دخول إلكترونية لمملكة البحرين، ومن يعبر عن طريق الجسر يجب أن يكون تلقى جرعتي لقاح من لقاحات مودرنا أو فايزر أو جونسون أو استرازينيكا، وتكون شهادة التطعيم مصدقة لكي يتم التصديق عليها من السفارة المصرية في البحرين.
الهجرة: إجراءات جديدة للراغبين في السفر للسعودية عبر البحرين هذه الفترة
الهجرة: إجراءات جديدة للراغبين في السفر للسعودية عبر البحرين هذه الفترة

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