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رويترز: هدنة غزة تحول التركيز إلى دور مصر الإقليمي

الأحد 30/مايو/2021 - 09:12 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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عملت مصر على التوسط في هدنة وتأمينها بقطاع غزة هذا الشهر قد دفعها إلى دائرة الضوء الدبلوماسي، مما دفع واشنطن إلى إعادة الانخراط على مستوى عالٍ وألقت بظلالها على تحركات العديد من الدول العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

حازت هذه الجهود على اعتراف القاهرة في وقت كانت تكافح فيه من أجل التوصل إلى علاقة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وسط خلافات حول حقوق الإنسان، ولإحراز تقدم في هدف السياسة الخارجية الأعلى - وهو اتفاق لتنظيم السد الإثيوبي الذي تراه مصر كتهديد رئيسي لإمداداتها من مياه النيل.

وبينما توسطت القاهرة خلال جولات العنف السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال علاقاتها مع الجانبين، يقول محللون ودبلوماسيون إن جهودها كانت أكثر وضوحا مما كانت عليه في السنوات الأخيرة. ومع سريان وقف إطلاق النار المستمر منذ أسبوع بين إسرائيل وحركة حماس، الفصيل الإسلامي المتشدد الذي يسيطر على غزة، قامت وفود أمنية مصرية بجولات مكوكية بين تل أبيب والأراضي الفلسطينية.

وقالت مصادر أمنية مصرية إنه من المقرر أن تبدأ شخصيات فلسطينية من بينها زعيم حماس، إسماعيل هنية، الأسبوع المقبل زيارات إلى القاهرة لتعزيز الهدنة. وقال مسؤول في حماس لرويترز "هناك جهود أكثر نشاطا من جانب مصر والرئيس (عبد الفتاح) السيسي. كان ذلك واضحا طوال 11 يوما من الحرب."


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الكلمات المفتاحية

مصر و غزة قصف غزة اسرائيل و حماس

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