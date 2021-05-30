طارق الشيخ يطرح ألبومه الجديد "وردة البيت" في هذا الموعد

يستعد المطرب طارق الشيخ، لطرح ألبوم جديد، يحمل عنوان "وردة البيت"، ومن المُقرر طرحه الشهر المقبل، والألبوم يشتمل على ثمانية أغاني متنوعة.



وتعاون خلالهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من بينهم عصام حجاج عزيز الشافعي، تامر حجاج، أشرف البرنس، سيد شعبان عبد الرحيم

، أحمد أمين، طه الحكيم، فضل الراوي، صلاح مندي، كريم عبد الوهاب، إسلام شيبسي، سامح الكومي، محمد النجار، وهو من إنتاج مصطفى السويفي.





وفي سياق آخر، طرح طارق الشيخ مؤخرًا أغنية "بسعر السوق"، وهي "ديو" بينه وبين المطرب أحمد موزة وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".