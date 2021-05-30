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سامح عبدالعزيز: روبى مش بطلة مسلسلى الجديد «رمضان كريم»

الأحد 30/مايو/2021 - 09:26 ص
بوابة الفجر
عبد الله الصاوى
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أعلن صناع مسلسل «رمضان كريم» عن تقديم عمل جديد يحمل نفس الاسم فى موسم رمضان المقبل، وهو العمل الذى تم تقديمه فى موسم رمضان عام 2017، وقام ببطولته عدد كبير من الفنانين منهم، روبى، وسيد رجب، والراحل محمود الجندى، وريهام عبدالغفور، وشريف سلامة وآخرون.

وفى تصريحات خاصة لجريدة «الفجر» أكد مخرج العمل سامح عبدالعزيز، أن العمل الذى سيقدمه فى رمضان المقبل سيكون مختلفاً كليا عن الجزء الأول، وغير مرتبط به من الأساس، وكل ما فى الأمر أن قصته ستدور فى خلال شهر رمضان، لكن الحدوتة مختلفة وليست بالضرورة أن تدور فى حارة شعبية، بل من الممكن أن تكون فى النقيض تماما وتدور فى «كمبوند». وأضاف أن فريق العمل سيكون جديداً ومختلفاً عن فريق عمل المسلسل الأول، وقد يشارك أحدًا من الفنانين الذين شاركوا فى عام 2017، ولكن هذا بناء عن كونه الأفضل للدور وليس تكملة لدوره الأول كما يظن البعض.

وأشار عبدالعزيز إلى أن فريق العمل ثابت فى العملين متمثلين فى سامح نفسه، ومؤلفه أحمد عبدالله، ومنتجه أحمد السبكى، لكن الفنانين متغيرون.


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