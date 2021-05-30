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فلسطين تغلق مراكز علاج كورونا في الضفة الغربية

الأحد 30/مايو/2021 - 09:31 ص
فلسطين
فلسطين
وكالات
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قررت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم الأحد، إغلاق كامل لأقسام علاج مرض كوفيد-19 في المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية.

 

ونقلت وكالة "شينخوا"، عن منسق أسرة مرضى كورونا في وزارة الصحة الفلسطينية، عنان الراشد، قوله إن حالة الانخفاض في أعداد الإصابات بالمرض ترافقت مع إغلاق عدة مستشفيات كانت مخصصة لعلاج مصابي كورونا في مدن الضفة.

 

وأضاف المسؤول الفلسطيني، أن عمليات التطعيم الكبيرة التي جرت في الضفة الغربية أدت لمناعة مجتمعية، وهو ما أسفر عن انخفاض أعداد الإصابات بشكل عام، وأعداد المرضى في المستشفيات.

 

وأوضح الراشد، أنه بناء على المعطيات والأرقام المسجلة في مدن الضفة الغربية، تم إغلاق أقسام علاج مرض كورونا في المستشفيات الحكومية.

 

جاء ذلك فيما سجلت الأراضي الفلسطينية أمس السبت، 3 حالات وفاة بمرض فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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