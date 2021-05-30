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غادة عادل لجأت للتجميل لإخفاء تجاعيد الوجه وتصغير أنفها

الأحد 30/مايو/2021 - 09:34 ص
بوابة الفجر
العدد الورقي
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بمجرد ظهورها فى إحدى الحفلات خلال نهاية الأسبوع الماضى وسط العديد من نجوم الوسط الفنى بدا عليها ملامح التغيير بشكل واضح حيث بدت غادة عادل بملامح أكثر شبابا.

ويبدو أن غادة لجأت مؤخرا لإجراء عملية تجميل بوجهها وهى تقنية الخيوط الفرنسية الحديثة التى تخفى تجاعيد الوجه بشكل واضح، بعد أن لجأت للفيلر خلال السنوات الماضية لكنها لم تحب نتائجه، كما قامت بتصغير أنفها بشكل واضح. غادة قد تصدرت موسم عيد الفطر السينمائى بفيلمه الجديد «أحمد نوتردام» أمام رامز جلال، كما شاركت بالموسم الرمضانى الماضى ببرنامج خمس نجوم بجوار كل من نور اللبنانية وكريم فهمى ومصطفى قمر ومحمد الشرنوبى عبر شاشة الإم بى سى والذى ينتمى لنوعية برامج المقالب.

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