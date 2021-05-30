شروط ميريام فارس لتوثيق حملها على نتفليكس





ميريام فارس هى المطربة العربية الأولى التى تنضم لقائمة نجوم منصة نتفليكس العالمية حيث قررت المنصة أن يكون تعاونها الأول مع ميريام من خلال تجربة خاصة تخوضها ميريام للمرة الأولى، وهى فيلم وثائقى بعنوان «الرحلة» يتحدث عن حياة ميريام فارس الشخصية والفنية أيضا





ويتضمن أسرارها الخاصة وكواليس تحكيها للمرة الأولى عن فترة حملها والمعاناة التى عاشتها أثناء هذه الفترة بسبب تفشى عدوى كورونا وسوء حالتها النفسية لخوفها على جنينها أثناء فترة الحمل.





وأعلنت المنصة أن انطلاق العمل سيكون يوم ٣ يونيو القادم عبر شاشة المنصة على أن يكون مدته ساعة كاملة و١١ دقيقة تقريبا.





ميريام صورت الفيلم أثناء فترة حملها الثانى فى سرية تامة خلال فترة الحظر الكلى الذى طرأ على لبنان وقتها وصولا إلى مرحلة الولادة، واستعداداتها فيما بعد لألبومها الغنائى الجديد الذى سيضم ما يقرب من ١٠ أغنيات جديدة ضمن لألبوم.





ورفضت ميريام فارس ظهور زوجها ضمن العمل، وسيتضمن مشاهدها مع أطفالها فقط جايدن وديف داخل منزلها بلبنان حيث تم تصوير الفيلم كاملا بالمنزل.





ميريام شاركت مؤخرا بحملة إعلانية ضخمة بموسم رمضان الماضى لصالح إحدى أشهر الشركات المصرية بجوار آسر ياسين وقد حقق الإعلان تريند رقم واحد على مدار الشهر عبر اليوتيوب فى الكثير من الدول العربية حيث حقق المليون الأول فى أول ساعات من عرضه عبر اليوتيوب فى رمضان كما احتلت أغنية الإعلان والتى تحمل عنوان «حالة حلوة» الأكثر استماعا عبر تطبيق أنغامى فى أكثر من ١٥ دولة عربية بداية من مصر ولبنان وسوريا وتونس والأردن وصولا إلى السعودية والبحرين وليبيا والسودان.





جدير بالذكر أن ميريام عادت مؤخرا من إجازة صيفية قصيرة قضتها بدبى برفقة أسرتها وكانت هذه الإجازة الأولى لها خارج لبنان بعد أزمة تفشى فيروس كورونا بالبلاد.



