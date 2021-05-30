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نجلاء بدر تعالج تشوهاً أصاب يدها اليمنى فى حادث قديم

الأحد 30/مايو/2021 - 09:37 ص
بوابة الفجر
العدد الورقي
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قررت الفنانة نجلاء بدر الخضوع لعملية تجميلية فى يدها اليمنى، والتى يوجد بها «تشوه» نتيجة لحادث تعرضت له نجلاء، خاصةً أن العلامة أصبحت واضحة بشكل كبير جداً خلال الفترة الأخيرة، وكانت تقوم نجلاء بإخفاء هذه العلامة بالماكياج عند تصوير المسلسلات أو البرامج، لكنها كانت تتراجع فى بعض الأحيان عن إخفائها نتيجة لأنها كانت تأخذ وقتاً طويلاً فى وضع الماكياج عليها حتى لا تصبح واضحة للجميع، ولكن بعد تعليق عدد كبير من الأصدقاء والجمهور عليها فى بعض المناسبات، اتخذت نجلاء هذا القرار والتى تأخرت عنه كثيراً نتيجة خوفها الشديد من هذه العملية، ولكن لم يصبح أمامها خيار آخر، الجرح الذى يقع فى يد نجلاء هو جرح طولى، وملحوظ للجميع، والإضاءة والكاميرات تجعله أكثر عرضة للنظر، ولكن نجلاء كانت متصالحة معه على مدار الفترة الماضية، ما جعلها تتراجع أكثر من مرة فى آخر لحظات ما قبل إجراء العملية، كما أنها ستخضع لجلسات من بعد إجراء العملية حتى لا يظهر الجرح مرة أخرى.

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