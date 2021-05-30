شهر عسل شرنوبى وزوجته فى «المالديفز» بعد سنة بسبب كورونا

رغم مرور ما يقرب من عام على زواجه من راندا رياض مديرة أعمال أنغام، قرر الفنان الشاب محمد شرنوبى السفر لقضاء شهر عسل مع زوجته، بعد تأجيل هذه الفكرة لعدة مرات، حيث إن شرنوبى أقام عقد قرانه فى شهر يونيو ٢٠٢٠، وهى الفترة التى انتشر فيها فيروس «كورونا»، حتى أنه لم يدعو أغلب أصدقاءه وأصدقاء زوجته، ولأن السفر كان وقتها ممنوعا، قرر «شرنوبى» وزوجته قضاء شهر العسل الخاص بهما داخل مصر، ولأن راندا كانت دائماً ما تتمنى السفر خارج البلاد لقضاء شهر العسل، قرر شرنوبى تحقيق حلمها بالسفر إلى جزر «المالديفز»، واستغل عدم مشاركته فى أى أعمال فنية فى هذه الفترة، لقضاء أسبوعين هناك، حيث أنه بعد انتهاء وقتهما فى «المالديفز»، سافرا إلى دبى أيضاً، وكان ينتظر «شرنوبى» الانتهاء من تصوير مسلسل «وكل ما نفترق» والذى عرض فى رمضان، إضافة إلى برنامج المقالب «٥ نجوم» الذى شارك فيه مع ٤ نجوم آخرين، من أجل السفر إلى شهر العسل.







