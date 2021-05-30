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«خناقة» التترات بين دينا الشربينى وروبى

الأحد 30/مايو/2021 - 09:39 ص
بوابة الفجر
العدد الورقي
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بعد نجاحهما فى إحدى الحملات الإعلانية الخاصة بالموسم الرمضانى، تستعد كل من دينا الشربينى وروبى لتقديم عمل درامى مشترك عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

ومن المقرر أن تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق حيث وافقت كل منهما على الفكرة بشكل مبدئى فى انتظار الحلقات كاملة لبدء التصوير، على أن يكون تصوير حلقات المسلسل فى لبنان بعد انتهاء التحضيرات المبدئية للعمل، والمسلسل ستدور أحداثه فى ٨ حلقات درامية فقط.

وتحاول الجهة المنتجة حاليا الوصول إلى شكل التتر النهائى للعمل ليرضى الطرفين قبل بداية التصوير خاصة أن كلاً منهما اشترطت وضع اسمها أولا.

جدير بالذكر أن دينا الشربينى شاركت فى الموسم الرمضانى بمسلسل «قصر النيل» وجسدت من خلاله شخصية كاميليا التى تحاول الانتقام لوالدها من عائلة السيوفى التى تدخل لتعيش معهم بالقصر وتتزوج من كبير العائلة، ولكنها تتورط فى قتله إلى أن تكشف الكثير من الأسرار والحقائق خلال رحلة البحث عن القاتل الحقيقى.

على الصعيد الآخر تنتظر دينا الشربينى عرض العديد من أعمالها السينمائية حيث لديها أكثر من مشروع من المفترض عرضه خلال الفترة القادمة.

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