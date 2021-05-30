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موسيماني يستقر على المعارين العائدين إلى الأهلي في الموسم المقبل

الأحد 30/مايو/2021 - 08:30 ص
موسيماني
موسيماني
محمد جمال
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استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أسماء المعارين الذي تقرر عودتهم للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وعلم الفجر الرياضي أن أحمد ياسر ريان والمعار لفريق سيراميكا كليوباترا هو أول اللاعبين الذي قرر بيتسو موسيماني عودتهم لصفوف النادي الأهلي بعدما تصدر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز وظهر بصورة مميزة.

بينما دخل كل من أحمد عبد القادر المعار لنادي سموحة وعمار حمدي المعار لفريق الاتحاد السكندري حسابات موسيماني للعودة من جديد للنادي الأهلي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي أمس على حساب نهضة بركان المغربي فى لقاء أقيم بقطر، ليحقق المارد الأحمر اللقب السابع فى تاريخه.

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