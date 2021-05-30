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تعرف على موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي في كوبا أمريكا

الأحد 30/مايو/2021 - 08:39 ص
منتخب الارجنتين
منتخب الارجنتين
محمد زويد
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يترقب عشاق كرة القدم العالمية انطلاق منافسات النسخة 47 من بطولة كوبا أمريكا والتي ستقام خلال الفترة من 13 يونيو وحتى 11 يوليو المقبلين في كولومبيا والأرجنتين .

منتخب الأرجنتين الحاصل على برونزية النسخة الماضية من بطولة كوبا أمريكا، يلعب ضمن المجموعة الأولى في النسخة الجديدة من البطولة مع منتخبات (تشيلي ، أوروجواي، بارجواي، بوليفيا).

وفيما يلي يستعرض لكم موقع" الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الأرجنتين في دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا:

يفتتح منتخب الأرجنتين مشواره في بطولة كوبا أمريكا بمواجهة منتخب تشيلي يوم الأحد 13 يونيو في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت القاهرة.

بينما يلتقي في الجولة الثانية مع منتخب أورجواي يوم الجمعة، 18 يونيو في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني بنظيره منتخب بارجواي في الجولة الثالثة يوم الاثنين 21 يونيو في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويختتم مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب بوليفيا في تمام الحادية عشر مساءا يوم الأحد الموافق 27 يوليو المقبل.

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الكلمات المفتاحية

ميسي كوبا امريكا الارجنتين

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