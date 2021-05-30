يوفنتوس يحسم مصير موراتا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن يوفنتوس الإيطالي حسم موقفه من استمرار نجم الفريق الإسباني ألفارو موراتا الذي يلعب معه على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.





وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن عودة ماسيميليانو أليجري إلى تدريب السيدة العجوز جعلت فرصة استمرار النجم الإسباني أكبر لأن أليجري يُحب العمل مع موراتا بعد تجربته الأولى معه في يوفنتوس.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه يمكن ليوفنتوس أن يقرر تجديد إعارة موراتا من أتلتيكو لمدة موسم واحد بدفع 10 ملايين يورو لموسم 2021 /2022 كما حدث في هذا الموسم علماً بأن بند الشراء الدائم للنجم الإسباني تم تحديده مقابل 45 مليون يورو.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مشاكل يوفنتوس المالية قد تجعل استمرار موراتا أمر غير ممكن لكن النادي الإيطالي يرغب في بقاء النجم الإسباني وموراتا نفسه يريد الاستمرار في نادي مدينة تورينو.



