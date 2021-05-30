مفاجأة كارتيرون المنتظرة أمام الجونة

يحرص باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على وضع بصمته خلال مباراة الجونة المقرر إقامتها مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وتنطلق مواجهة الزمالك ضد الجونة بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد.





واستقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على الدفع بخدمات أحمد عيد خلال مواجهة الجونة، حيث تم استدعاء اللاعب للانضمام للمعسكر بعد إصابة حازم إمام بشد عضلي أمام الإسماعيلي في مواجهة الكأس.





وكان الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي قد حصل على البطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة الإسماعيلي الأخيرة بكأس مصر ليتأكد غيابه أمام الجونة.





ويفقد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام فريق الجونة خدمات كلاً من فرجاني ساسي وأشرف بن شرقى وطارق حامد وحمزة المثلوثي أمام الجونة للإيقاف وحازم إمام بداعي الإصابة.



