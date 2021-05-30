وزير النقل يكشف عن استعدادت الوزارة لاستقبال مسابقة الرجل الحديدي

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن استعدادت وزارة النقل لاستقبال مسابقة الرجل الحديدي، والمقرر إقامتها في نوفمبر من العام الجاري.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإعلان حزمة من المشروعات المشتركة، والتعاون بين وزارتي النقل والشباب والرياضة في المرحلة المقبلة، ويأتي في مقدمتها مشروع الرجل الحديدي.



وأوضح الوزير أن استعادات الوزارة من خلال مشروعات تطوير الطريق الدائري لمدينة الغردقة، وكذا الطرق والمرافق لمدينة الغردقة، بهدف تسهيل حركة الحركة إلى الفنادق والمنتجعات السياحية لمدينة الغردقة.



وأكد الوزير على أهمية هذه المسابقة في إطار دعم السياحة المصرية، وحرص القيادة السياسية لدعم الرياضة في مصر.