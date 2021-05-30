العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي Advertisements تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 30/مايو/2021 - 10:30 ص Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك صاحب الإنجاز التاريخي يتحدث عن موقعة نهائي دوري الأبطال منذ أقل من ساعة أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد منذ حوالي 17 ساعة قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب تورونتو بكندا منذ ساعة و نصف ميسي يعطل صفقة برشلونة المنتظرة منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. الزمالك يفقد نجما جديدا أمام الجونة بسبب الإصابة منذ ثلث ساعة قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب تورونتو بكندا منذ ساعة و نصف مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة منذ ساعة و 16 دقيقة برشلونة يحسم 4 صفقات من العيار الثقيل منذ حوالي 13 ساعة العروض الأوروبية تنهال على نجم الأهلي منذ حوالي 11 ساعة مانشستر سيتي يقرر الاستغناء عن نجميه منذ أقل من ساعتين الشروط والفئات المستهدفة.. كيف تحصل على لقاح كورونا في المنزل؟ منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات منذ ساعة الا ربع بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها) منذ حوالي 19 ساعة أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي منذ حوالي 21 ساعة قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري منذ حوالي 14 ساعة عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون منذ حوالي 19 ساعة Advertisements